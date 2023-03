Nouvelles catégories de crédits de 5 mDT au profit des promoteurs à revenu limité

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et la Banque Tunisienne de solidarité (BTS) ont signé mardi une convention conjointe pour le lancement d’une nouvelle catégorie de lignes de crédits au profit de promoteurs dans tous les secteurs économiques, selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi.

La cérémonie de signature a été organisée en marge d’une journée d’information ayant pour thème » un nouvel élan de financements par la BTS » en présence de la ministre des finances Sihem Boughdiri Namsia, du chef de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jammali et du directeur général de la BTS Khalifa Seboui, ainsi que d’un nombre de cadres des ministères et des structures intervenantes.

Cette nouvelle catégorie de lignes de crédits sera consacrée au renforcement de l’intégration financière des promoteurs à revenu limité et le financement de leurs activités économiques moyennant une enveloppe ne dépassant pas les 5 mille dinars sans intérêts.

Au cours de cette journée d’information, il a été procédé à la distribution d’avis d’accord de financement au profit de 30 promoteurs d’entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire parmi les groupements de développements et des coopératives agricoles avec un volume d’investissement d’environ 3 millions de dinars.

Le fonds national de l’emploi financera cette ligne de crédit et accordera des prêts avec des conditions préférentielles pour la création d’entreprises dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, alors que la BTS sera chargée de la gestion de cette ligne.

La ministre des finances a souligné, à cette occasion, l’attachement du gouvernement à inclure la dimension sociale et solidaire dans le processus économique, à travers l’encouragement au lancement de projets économiques au profit des catégories à revenu limité.

De son côté, le chef de cabinet du ministère de l’emploi a relevé l’importance de l’économie sociale et solidaire en tant que choix gouvernemental, en vue d’impulser la croissance, de concrétiser la justice sociale et de répartir équitablement la richesse.

