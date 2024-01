Nouvelles dispositions pour encourager les sociétés citoyennes agricoles

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdel Moneim Belati a annoncé un ensemble des mesures, visant à rapprocher les structures d’appui aux sociétés citoyennes dans l’objectif d’assurer leur encadrement , a indiqué le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué publié mercredi à Tunis.

Intervenant, mercredi, lors d’une séance de travail consacrée à l’examen des difficultés auxquelles fait face les promoteurs des sociétés citoyennes agricoles, le ministre a ajouté que ces mesures concernent la création d’un point focal au sein du cabinet ministériel, la mise en place d’un mécanisme de suivi périodique des projets des sociétés citoyennes, l’examen des problèmes concernant chacune des sociétés et identifier des solutions avec les autorités compétentes.

Il s’agit également de donner l’ordre aux commissariats régionaux de développement agricole, de leur fournir l’appui régional, aux fins de créer de la richesse dans les régions et de valoriser les chaînes de valeur des produits agricoles.

Ces mesures ont également porté sur l’organisation de sessions de formation aux jeunes promoteurs en vue de renforcer leurs capacités dans le secteur et la facilitation des procédures administratives pour obtenir les avantages accordés par l’Etat.

S’agissant de l’Agence foncière, elle poursuivra son intervention pour contribuer à la résolution du dossier relatif à la liquidation des terres agricoles collectives et permettre aux ayants droits de s’approprier des titres de propriété.

Les participants ont passé en revue le rôle des structures professionnelles et des entreprises citoyennes dans le développement dans le contexte du changement climatique, outre le financement et l’encouragement par l’Etat des structures professionnelles et des entreprises citoyennes.

A rappeler que sur les 100 entreprises citoyennes récemment créées, 60% sont actives dans le secteur agricole.

La Banque Tunisienne de Solidarité a alloué environ 4 millions de dinars pour financer 15 entreprises citoyennes actives dans le domaine agricole, dans le cadre de l’impulsion des projets d’entreprises et de la facilitation de l’accès aux ressources financières.