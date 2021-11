Nouvelles distinctions pour ELMAZRAA et SNA

ELMAZRAA et SNA fleurons du pole avicole de Poulina Group Holding viennent de se distinguer une nouvelle fois, en décrochant la certification ISO 22000 Version 2018, (Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires).

ELMAZRAA et SNA leaders dans leurs secteur d’activité, ont adopté une démarche qualité, en ayant pour défi deproduire des aliments sains et salubres.Un aliment sain et salubre étant un aliment qui non seulement ne présente aucun risque pour celui qui le consomme mais doit en plus lui apporter un bénéfice santé appréciable.

C’est ce défi, de chaque instant qu’El Mazraa et SNA se sont données pour objectif de qualité en s’engageant à offrir à leurs clients une alimentation plus salubre, plus savoureuse et plus équilibrée. Un tel objectif ne s’improvise pas. Il doit nécessairement être accompagné d’une vraie stratégie, d’une réelle démarche qualité dans l’entreprise,qui vient d’être couronnée par l’obtention de cette importante certification.Et au-delà de la qualité sanitaire des produits qu’elles commercialisent, El Mazraa et SNA veillent à ce que leurs produits apportent l’énergie et tous les nutriments essentiels à ceux qui les consomment.

PGH et ses filiales confirment leurs engagements à garantir aux consommateurs tunisiens des produits de qualité, salubres et qui ne représentent aucun risque sur leur santé.