Nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, appels aux négociations sur les otages

Israël a mené de nouvelles frappes sur la bande de Gaza dimanche au moment où les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d’otages enlevés par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les pressions en Israël sur le gouvernement du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, sont montées en puissance depuis l’annonce vendredi de la mort de trois otages tués par des soldats qui les ont pris par erreur pour des combattants palestiniens.

Ils faisaient partie des quelque 250 personnes capturées lors de l’attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien qui a fait 1.140 morts, selon les autorités.

Au total, 18.800 personnes, à 70% des femmes, des enfants et adolescents, ont été tuées depuis le début de l’offensive lancée en représailles par Israël sur la bande de Gaza, d’après le ministère de la Santé du Hamas.

Ce dimanche, d’épais nuages de fumée provoqués par des frappes israéliennes s’élevaient du nord de la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé du Hamas a déploré la mort 24 Palestiniens tués dans le camp de Jabaliya lors d’un bombardement israélien.

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le service des urgences de l’hôpital al-Chifa dans le nord de Gaza est devenu « un bain de sang », avec des centaines de patients blessés à l’intérieur et de nouveaux arrivant « chaque minute ».

Les bombardements israéliens ont laissé une grande partie du territoire en ruines et l’ONU estime que 1,9 million de Gazaouis ont été déplacés par la guerre.

« Je ne serais pas surpris si des gens commençaient à mourir de faim, ou d’une combinaison de faim, maladie et faible immunité », dénonce Philippe Lazzarini, dirgeant de l’agence de l’Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

D’autre part, des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi soir à Tel-Aviv avant de camper devant le siège du ministère de la Défense pour réclamer un retour de leurs proches.

« Le gouvernement israélien doit (…) mettre sa meilleure offre sur la table pour ramener les otages vivants. Vivants », a insisté le père d’un otage, lors du rassemblement.

Mais le premier ministre Netanyahu a jugé que la « pression militaire » restait nécessaire pour ramener les otages et briser le Hamas.

Semblant évoquer des efforts diplomatiques en cours du Qatar pour obtenir la libération de nouveaux otages, il a ajouté qu’Israël avait « de sérieuses critiques à l’égard du Qatar (…) mais pour l’instant, nous essayons d’achever la récupération de nos otages ».

Le Qatar a confirmé samedi des « efforts diplomatiques en cours ».

Le Hamas s’est cependant déclaré « contre toute négociation sur l’échange de prisonniers jusqu’à ce que l’agression contre notre peuple cesse complètement », dans un message sur Telegram.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, doit se rendre dimanche au Moyen-Orient pour rencontrer des dirigeants en Israël, à Bahreïn et au Qatar.

Ces derniers jours, l’administration américaine a poussé les autorités israéliennes à passer à une phase moins intensive de leur opération à Gaza, afin de mieux protéger les civils.

Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, ont appelé de leur côté à « un cessez-le-feu durable », aussi rapidement que possible, dans une tribune commune publiée dans le Sunday Times.

Mais ils s’opposent à un « cessez-le-feu général et immédiat » estimant que le Hamas « doit déposer les armes ».