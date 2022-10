Nouvelles frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes

De nouvelles frappes russes ont touché mardi des infrastructures énergétiques dans plusieurs villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev, au lendemain d’une vague d’attaques similaires menées notamment à l’aide de drones-suicides.

Alors que l’hiver approche, « depuis le 10 octobre, 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays », a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Twitter, réitérant son refus de négocier avec son homologue russe Vladimir Poutine.

« La situation est critique maintenant dans tout le pays, car nos régions sont dépendantes les unes des autres », a déclaré un responsable de la présidence, Kyrylo Timochenko, à la télévision, jugeant « nécessaire que tout le pays se prépare à ce qu’il puisse y avoir des pannes d’électricité, d’eau et de chauffage ».

Ces attaques avaient fait au moins trois morts dont deux à Kiev, selon les autorités, et touché des dizaines de villes et villages du pays. Des pannes d’électricité étaient signalées dans la capitale et d’autres régions.