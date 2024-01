Nouvelles frappes sur Gaza. Plan Gallant pour l’après-guerre

Israël poursuit ses bombardements et ses opérations au sol à Gaza vendredi, à l’approche de la date marquant les trois mois du conflit l’opposant au Hamas palestinien, auquel un plan que doit examiner le gouvernement israélien entend ne laisser aucune place dans l’après-guerre.

Avant que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken ne décolle pour une nouvelle tournée dans la région, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a dévoilé son premier plan au sujet de l’après-guerre à Gaza, quasiment trois mois après le début du conflit qui a fait 22.438 morts dans la bande de Gaza, majoritairement des femmes et des mineurs, selon le bilan diffusé jeudi par le ministère de la Santé du Hamas.

Le plan présenté par Yoav Gallant, qui doit encore recevoir l’aval du gouvernement, divisé sur ce sujet épineux, prévoit que les opérations à Gaza se poursuivent jusqu’au « retour des otages », « démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas » et « élimination des menaces militaires », a soutenu Gallant.

Quant à l’après-guerre, Gallant plaide pour une solution sans le Hamas, mais sans présence civile israélienne non plus, rejetant de fait des propositions de deux ministres d’extrême droite, qui avaient récemment appelé au retour de colons juifs à Gaza et à « l’émigration » de la population palestinienne –des propos notamment dénoncés par l’allié américain et par le chef de la diplomatie européenne.

« Il n’y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l’atteinte des objectifs de la guerre », a déclaré jeudi soir Gallant, en précisant que l’armée garderait toutefois « sa liberté d’action » à Gaza pour y juguler toute « menace » éventuelle.

Par conséquent des entités palestiniennes seront en charge (de la gestion) à la condition qu’il n’y ait aucune action hostile ou menace contre l’Etat d’Israël », souligne le plan sans dire précisément qui devra administrer ce territoire d’environ 2,4 millions d’habitants ravagé par les bombardements et où la plupart des hôpitaux ne fonctionnent plus ou seulement très difficilement.

Sur le terrain, d’ailleurs, la situation reste dramatique pour les habitants, dont environ 1,9 million ont été déplacés par le conflit, et qui souffrent de graves pénuries d’eau, de nourriture, de médicaments.