Nouvelles mesures au profit des municipalités

Le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoune, a annoncé, mercredi, une série de mesures prises au profit des municipalités dans le cadre de la prévention du Coronavirus (Covid-19).

Parmi ces mesures, le versement d’un montant de 100 mille dinars au profit de chaque gouvernorat à titre exceptionnel pour appuyer les efforts déployés par les municipalités.

Lors d’une rencontre organisée en visioconférence avec des représentants de médias, le ministre a indiqué que le département avait prévu, précédemment, un montant de 360 mille dinars au profit des conseils municipaux et des municipalités mais qui n’était pas suffisant.

“Le ministère oeuvre, également, à fournir les équipements nécessaires aux municipalités ( pulvérisateurs, bavettes, gants, outils de stérilisation…) qui connaissent désormais une pénurie, notamment le gel désinfectant”, indique Zitoune, précisant qu’un appel d’offre a été lancé pour s’en approvisionner.

Selon le ministre, une coordination est établie entre le ministère, les municipalités et les autorités locales et régionales. En effet, des opérations de stérilisation ont été menées dans la majorité des quartiers populaires de la capitale, tels que Douar Hicher (la Manouba), Cité Ettadhamen (Ariana) et Naâsan (Ben Arous).

Et de préciser que le ministère est en train de se concerter avec le ministère de l’Agriculture ainsi qu’avec d’autres départements pour examiner la possibilité de mener des opérations de stérilisation aériennes.

Zitoune a, en outre, fait remarquer que le département vise à apporter des aides exceptionnelles pour ne pas puiser dans les budgets municipaux et assurer la paiement des salaires des employés.