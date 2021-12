Nouvelles nominations à la tête de la SPROLS et de l »ARRU

Abdenafaa Bouraoui vient d’être nommé au poste de président directeur général de la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS), a annoncé le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

- Publicité-

Le ministère a indiqué que Bouraoui est un ingénieur principal ayant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la promotion immobilière publique. Il a occupé plusieurs postes dont ceux de directeur général de la Société nationale immobilière de Tunisie centre (SNIT Centre) et de directeur de l’unité d’audit interne à la SPROLS.

Le ministère a, par ailleurs, indiqué que Slim Gara Borni a été nommé au poste de PDG de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU). Le nouveau PDG a occupé plusieurs postes à l’Agence Foncière d’Habitation (AFH) et à la Société d’études et de promotion de Tunis sud.