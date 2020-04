Nouvelles nominations au sein du ministère de la jeunesse et des sports

Le ministère la Jeunesse et des Sports a précédé à plusieurs nominations au sein du département, apprend l’agence TAP, jeudi.

Le mouvement concerne les noms suivants:

Slaheddine Fadhlaoui: chef de cabinet

Fathi Bayyar : conseiller principal

Mongi Mabrouk : conseiller chargé du secteur de la jeunesse

Amira Zenati : Conseillère chargée de la réforme structurelle et législative

Hichem Issa : directeur général de la jeunesse

Maher Mrayeh : directeur général de l’éducation physique

Mohamed Hédi Boulaaba : chef du bureau de l’information et de la communication

Par ailleurs, Akram Larbi a été chargé provisoirement de la direction générale de la Cité Sportive Nationale, en attendant l’adoption du conseil de direction, et ce après la démission de l’ex-président Tarak Farjaoui de son poste pour rejoindre le ministère de la femme.