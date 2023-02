Nsibi signe convention avec la Suisse, pour financer l’accompagnement de la recherche d’emploi

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle vient de signer un accord et une convention de partenariat, pour la mise en œuvre d’un projet innovant dans le domaine de la politique active de l’emploi, dans le but de mettre en place une gestion axée sur les résultats avec la mise en place d’un fonds d’impact sur l’emploi en Tunisie. La convention a été signée par le ministre Nasreddine Nsibi et Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie, et Mme Miléna Castellnou, directrice des programmes à l’EOF. Ce programme avec un partenariat de 4 ans, sera une opportunité de mettre sur les rails une approche de financement innovante, basée sur les résultats, pour accompagner davantage de jeunes tunisiens vers l’emploi.

A cette occasion, le ministre Nsibi a estimé que « cette approche innovante, qui a connu un succès international en termes d’efficience et d’efficacité, nous aidera à trouver des solutions durables pour lutter contre le chômage des jeunes en Tunisie ». De son côté, l’ambassadeur de Suisse a exprimé l’engagement du SECO à réduire le chômage des jeunes et à utiliser un mécanisme de financement innovant liant financement aux résultats. C’est le début d’une collaboration passionnante. Nous sommes impatients de commencer le travail de conception pour mettre en place et lancer ce fonds de résultats » !