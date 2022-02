Nsibi souligne la nécessité de renforcer la coopération en matière de formation professionnelle dans le monde arabe

e ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi a souligné au cours d’une réunion mardi avec le directeur général de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) Mohamed Ould Amar, la nécessité de renforcer la coopération en matière de formation professionnelle dans le monde arabe.

Selon un communiqué publié mardi, Il s’agit de la première réunion de coordination pour la préparation du 3e congrès des ministres et responsables de l’enseignement et la formation technique et professionnelle dans le monde arabe, qui se tiendra prochainement en Algérie.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les recommandations issues du 2e congrès des ministres et responsables de l’enseignement et la formation technique et professionnelle dans le monde arabe qui s’est déroulée le mois d’octobre dernier à Tunis.

Ils ont également débattu des différents aspects organisationnels logistiques et techniques et la composition des membres du comité d’organisation du prochain congrès.

Le ministre a exprimé la disposition de la Tunisie à fournir l’aide technique et les compétences nécessaires pour faire réussir la 3e session du congrès.

Par ailleurs, les deux parties ont examiné les moyens d’impulser la coopération et le partenariat entre les pays arabes dans le domaine de la formation et la promotion des systèmes de formation professionnelle à même de satisfaire les besoins du marché de l’emploi.

Ils ont convenu d’élaborer des accords de partenariat entre le ministère et l’ALECSO pour promouvoir les programmes de coopération au services de l’intérêt des pays arabes.