Nuages abondants et pluies éparses, samedi

Le temps sera, samedi 2 avril 2022, caractérisé par des nuages parfois abondants avec des pluies éparses.

Vent fort, entre 50 et 70 km/h près des côtes. Ailleurs, modéré et fort, entre 20 et 45 km/h.

La mer sera très agitée au Nord et ondulée ailleurs.

Les températures en baisse. Les maximales varieront entre 12 et 18 degrés au Nord et sur les hauteurs et entre 18 et 25 ailleurs.

Elles doivent atteindre les 30 à l’extrême Sud-est, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie.