Nuages et pluies faibles sur l’extrême Nord-ouest

Le temps sera partiellement nuageux, ce samedi, et les nuages seront localement denses sur le Nord avec des pluies faibles sur les régions de l’extrême nord-ouest, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord-ouest fort avec une vitesse variant entre 40 et 60 km/h près des côtes et sur les hauteurs puis il sera faible à modéré avec une vitesse qui sera comprise entre 15 et 30 km/h sur le reste des régions.

La mer sera très agitée. Dans le golfe de Gabès, elle sera très agitée à houleuse. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés et se situeront à 13 degrés sur les hauteurs Ouest.