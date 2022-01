Nucléaire iranien: Ambiance « meilleure », un accord « possible »

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé vendredi que l’ambiance des négociations sur le nucléaire iranien était « meilleure » que fin 2021 et qu’il était « possible » d’arriver à un accord « dans les prochaines semaines » à Vienne.

« L’ambiance est meilleure après Noël. Avant Noël, j’étais très pessimiste. Aujourd’hui je pense qu’il y a une possibilité d’arriver à un accord », a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 Etats-membres de l’UE à Brest (ouest de la France).

Josep Borrell a évoqué un possible « résultat final » dans les prochaines semaines ». « Je maintiens encore l’espoir que ce serait possible de refaire l’accord et de le faire fonctionner comme il fonctionnait avec le retrait américain », a-t-il ajouté.

Signe que l’évaluation de la situation ne fait pas l’unanimité, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a en revanche réitéré que la négociation avançait « beaucoup trop lentement pour pouvoir aboutir à un résultat ».

« Il importe que nous puissions accélérer parce que cette négociation se trouve dans une forme d’urgence vitale », a-t-il martelé lors d’une conférence de presse commune.