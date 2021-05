Nucléaire iranien : Vastes divergences entre les USA et Téhéran

Des représentants américains, iraniens et européens ont indiqué jeudi que d’importantes divergences demeuraient entre Washington et Téhéran sur un retour dans l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, même si un représentant américain a dit qu’une entente sous quelques semaines était possible si l’Iran y était disposé.

« Est-il possible de voir un retour mutuel au respect (de l’accord) dans les prochaines semaines, ou une entente sur un respect mutuel ? Oui, c’est possible », a dit un haut représentant du département d’Etat américain.

S’exprimant sous couvert d’anonymat lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, il a ajouté que « seul le temps dira » si cette hypothèse est probable. « Au bout du compte, il s’agit d’une décision politique qui doit être prise en Iran ».