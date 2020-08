OACA: lancement d’une campagne de dépistage du Covid-19 au profit de 3000 agents de l’aéroport

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a annoncé le lancement d’une campagne de dépistage du Covid-19 pour effectuer des tests de diagnostic (PCR) à 3000 agents de l’aéroport avec une moyenne de 500 tests quotidiens qui seront effectués d’une manière aléatoire.

Dans un communiqué publié par l’Office à l’issue d’une réunion exceptionnelle tenue samedi, L’OACA a indiqué que les cas positifs enregistrés ont été placés dans un hôtel dédié à cet effet. Les services du ministère de la santé se chargent du suivi de l’état de santé de leurs familles.

Il s’agit de la création d’une cellule de suivi et de contrôle qui aura la charge de faire le suivi du respect des mesures du protocole sanitaire. La cellule aura à coordonner directement avec la cellule de gestion de crise présidée par la direction de l’aéroport chargée de l’évaluation continue de la situation sanitaire dans l’aéroport et la mise en place des mesures pratiques permettant le respect du protocole sanitaire.

L’Oaca a indiqué que plusieurs autres mesures ont été prises, notamment, le renforcement des opérations de stérilisation et de nettoyage du Terminal principal et du Terminal 2 de l’aéroport international de Tunis-Carthage, la sensibilisation continue pour le port des masques, de la distanciation sociale, et la désinfection des mains.