OACA : Les rapatriés tunisiens redirigés vers des centres de confinement obligatoire

Les rapatriés tunisiens de l’étranger via les aéroports tunisiens, d’ici dimanche soir, seront transférés, directement, vers des centres de confinement sanitaire obligatoire.

Ils y seront hébergés durant une période de 14 jours, a annoncé, jeudi, l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), dans un communiqué.

“Il sera interdit à leurs familles d’accéder aux aéroports, à partir d’aujourd’hui, et ce, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus”, a précisé l’OACA, dans son communiqué.