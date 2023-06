Obligations/dettes tunisiennes cette semaine : De bonnes nouvelles, mais il reste encore du travail à faire, selon Bouhali 

Managin Director chez le groupe australien ACHgroup, Larbi Bouhali rapporte dans l’un de ses récents Posts sur le réseau social LinkedIn, que « le prêt Afreximbank de 500 millions de dollars américains et l’engagement de la Banque mondiale de 500 millions de dollars par an pour les cinq prochaines années, ont porté les réserves de change à 97 jours et maintenu le dinar tunisien stable à 3,10 pour un dollar américain et 3,35 pour un euro (BCT) ».

Selon lui, « six grands événements et l’annonce du gouvernement tunisien cette semaine ont fait passer la valeur de l’obligation tunisienne de 82,60 à 83,70 à la valeur nominale sur le marché de la dette en euros ».

1. Le gouvernement tunisien a conclu un accord formel de 900 millions d’euros avec l’UE et le FMI pour un nouvel accord de prêt, qui a donné le feu vert à d’autres prêteurs pour accorder des prêts à la Tunisie.

2. La Banque mondiale a confirmé ses engagements à fournir 500 millions de dollars américains chaque année pendant les 5 prochaines années, ce qui aidera la Tunisie à payer sa dette extérieure pour 2023 et 2024.

3. Le ministre tunisien de l’Economie au cours de cette semaine de l’événement Partenariat Public Privé -PPP- a confirmé que la Tunisie a engagé 27 000 millions de dinars pour l’investissement et est prête à mettre en œuvre des projets pour les 3 prochaines années.

4. L’Afreximbank a avancé les 500 millions de dollars pour se vanter du budget.

5. Le déficit commercial de la Tunisie a diminué de 18,4 % au cours du mois de mai, ce qui contribuera à économiser les réserves de change, à maintenir la stabilité du dinar tunisien et à contrôler l’inflation.

6. Le ministère des Finances a confirmé que la collecte des impôts a augmenté de 13,8 % pour atteindre 9 756,1 millions de dinars au cours des trois premiers mois de 2023, ce qui signifie que le déficit budgétaire sera réduit et que le gouvernement pourra payer sa dette due en dinar tunisien. cette année, ce qui signifie que le gouvernement empruntera moins aux banques, ce qui signifie que les banques peuvent prêter davantage aux entreprises pour investir et créer des emplois et aider l’offre de l’économie.

Et en conclusion, Larbi Bouhali estime que « l’économie tunisienne reste faible car l’inflation est toujours supérieure à 9 %, la croissance du PIB est faible et le chômage toujours élevé et les remboursements de la dette dus cette année priveront les ressources financières indispensables pour couvrir la dette extérieure et éviter le défaut de paiement de la dette et améliorer le cote de crédit ». Et que « le président doit agir rapidement avec un paquet du FMI d’un minimum de 3 milliards de dollars similaire au paquet du FMI au Ghana, pour apporter les devises étrangères nécessaires pour stimuler l’économie ».