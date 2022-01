Observatoire tunisien de l’eau : 2633 alertes citoyennes sur des problèmes liés à l’eau en 2021

Environ 2633 alertes citoyennes liées à des problèmes d’accès à l’eau ont été recensés par l’Observatoire tunisien de l’eau en 2021. Ces alertes concernent des coupures dans la distribution de l’eau portable non déclarées par la SONEDE, des fuites d’eau au niveau du réseau national et des mouvements de protestation contre la « soif ».

- Publicité-

Toujours selon l’observatoire, le gouvernorat de Gafsa arrive en tête des gouvernorats concernés par ces alertes avec 259 alertes, suivi par Sfax (229 alertes). Les gouvernorats du Grand Tunis ont également été fortement touchés par les problèmes d’accès à l’eau avec 397 alertes.

L’observatoire a ainsi fait savoir que son site www.watchwater.tn a recueilli, en 2021, 1872 alertes pour coupures non déclarées, 466 alertes sur des mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau, 204 alertes concernant des fuites d’eau ayant duré plus de 3 jours sans intervention des services de la SONEDE et 91 alertes concernant la qualité de l’eau distribuée.

L’observatoire a souligné que les violations au droit d’accès à l’eau ont doublé en 2021 par rapport à 2020 où 1345 alertes sont parvenues au site de l’observatoire, mettant en garde contre les répercussions sociales de ces violations.