OCDE: Lutter contre la fraude fiscale et le transfert illicite de l’argent pour récupérer les biens mal acquis

Les pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont appelés à coopérer davantage par le biais de l’échange de renseignements pour lutter contre la fraude et notamment, récupérer les biens mal acquis, a déclaré le ministre des finances et ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale par intérim, Ridha Chalgoum.

” Le continent africain est la première victime de l’évasion fiscale et du transfert illicite de l’argent à cause de la non transparence “, a estimé le ministre qui intervenait, mardi, à la 10ème réunion du ” Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales “, organisée à Paris par l’OCDE.

Il a, également, précisé que la levée du secret bancaire pour des fins d’échange de données et de contrôle fiscal a permis d’améliorer l’efficacité du contrôle et d’améliorer les recettes propres de l’Etat tunisien et baisser, par conséquent le déficit budgétaire, précise un communiqué du ministère des finances publié, mercredi.

” L’engagement de la Tunisie a permis, également, d’avoir le dé-listing de l’OCDE “, a indiqué le ministre, précisant que l’investissement dans la transparence est un investissement pour l’avenir.

Il a, en outre, procédé, lors de ces travaux, à la signature d’un accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

Cet accord permet d’échanger automatiquement, les déclarations relatives aux multinationales entre les autorités fiscales de tous les pays dans lesquels ces entreprises exercent des activités, ce qui est de nature à limiter l’évasion fiscale et à renforcer les ressources propres de l’Etat.