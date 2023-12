Octobre 2023, 1er mois d’octobre le plus sec en Tunisie depuis 1950

En Tunisie, le mois d’octobre 2023 se place au 1er rang des mois d’octobre les plus secs depuis 1950 avec un déficit pluviométrique de 96%, indique le Bulletin Climatologique d’octobre 2023, publié lundi par l’INM.

Dans la plupart des régions, les précipitations ont été absentes sauf dans quelques stations du nord où on a enregistré des quantités très faibles. Le bilan total du mois était de 41,1 mm, alors que les normales pour les mêmes stations 1036,6 mm ce qui représente 4% de la normale du mois.

// Octobre 2023, 2ème mois d’octobre le plus chaud en Tunisie depuis 1950

L’INM a également précisé que le mois d’octobre 2023 est aussi classé le 2ème mois d’octobre le plus chaud en Tunisie depuis 1950 avec une anomalie de +2,4°C après octobre 2013 (+2,7°C). Après un mois de septembre déjà historique (chaud et sec), octobre a suivi le même chemin, avec un temps anticyclonique, estival et particulièrement sec sur la totalité de la Tunisie.

Les températures moyennes en octobre 2023 ont été comprises entre 20,3 °C à Thala et 26,7°C à Tozeur. Quant à la température moyenne nationale (27 stations principales), elle a atteint 24,3 °C, supérieure à la moyenne de référence (21,9°C) de +2,4°C.

Dans la continuité des mois précédents la chaleur a atteint des niveaux exceptionnels au cours de ce mois d’octobre 2023. Les anomalies de températures maximales sont souvent remarquables. Le pic de chaleur du 18 octobre établit un nouveau record à la station de Nabeul (35,8°C) contre un ancien record de 35,4°C enregistré le 02 octobre 2003). A partir de la deuxième quinzaine, les températures ont accusé une hausse et elles ont atteint des niveaux très inhabituels pour le mois d’octobre.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 25,9 °C à Thala et 32,8 °C à Médenine et elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur toutes les régions, avec des écarts allant de +1,1 °C à Remada à +4,9 °C à Nabeul. La température maximale absolue a atteint 39,1 °C à Kairouan le 19 octobre 2023. Quant à la température maximale moyenne générale, elle a atteint 30,7 °C en dépassant la moyenne de référence avec une différence de (+3,4) °C.

La température minimale a également été élevée, et les moyennes ont varié entre 14 degrés au Kef et 21,6 degrés à Mahdia, et étaient supérieures aux moyennes de référence dans toutes les régions. Les écarts ont varié de +0,1 °C à Gabès Matmata à +2,6 °C à Thala. La température minimale absolue a atteint 9,4 °C à Siliana le 22 octobre 2023. Quant à la température minimale moyenne générale, elle a atteint 18°C et elle était supérieure à la moyenne de référence (16,6 °C) avec une différence de +1,4 °C.

Rappelons que l’observatoire européen Copernicus, avait annoncé que le mois d’octobre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde.

// Vents globalement faibles à modérés

En octobre 2023, les vents étaient globalement, faibles à modérés et leur vitesse a augmenté pendant les journées des 20 et 21 octobre 2023 sur la plupart des régions et leur vitesse maximale a varié de 54 km/h à Nabeul, Kélibia, Tunisie, Carthage, Kairouan, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa et Gabès à 87 km/h à Thala.

La vitesse du vent a également, augmenté pendant la période du 27 au 30 octobre 2023 sur les régions du nord et localement les régions du centre et du sud, où la vitesse maximale était comprise entre 54 km/h à Kélibia et 65 km/h au Kef.

