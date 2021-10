Octobre rose chez italcar: Campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein

ITALCAR S.A concessionnaire officiel des marques Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo et IVECO a organisé ce jeudi une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein. En Tunisie, le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent.

L’évolution de ce cancer est déroutante mais l’obtention des facteurs pronostiques dès le diagnostic permet d’envisager un traitement gradué

adapté à chaque groupe pronostique de patientes.

Toute l’équipe féminine d’Italcar a célébré l’Octobre Rose. Une occasion pour elles de dire NON à la maladie du cancer du sein. Elles se sont mobilisées lors

d’une journée de dépistage volontaire au sein de la société pour inciter toutes les femmes à faire le dépistage.

Cette campagne a pour objectif d’inciter les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et aux méthodes disponibles pour la prise en charge de cette

maladie, afin de les doter de l’ensemble des connaissances essentielles sur

les moyens de précaution. En effet, un cancer détecté à un stade précoce est plus facile à traiter et comporte moins de risque de séquelles. La programmation de cette campagne est le fruit d’une collaboration avec le ministère de la santé publique.