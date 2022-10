Octobre Rose chez Italcar

Après sa participation au marathon nourane qui a eu lieu le 9 Octobre à l’avenu Habib

Bourgiba Tunis, ITALCAR, concessionnaire officiel des marques Fiat, Alfa Romeo Jeep

et Iveco a organisé le 13 Octobre une journée pour la célébration de l’octobre Rose.

Ce rendez-vous est devenu un rituel à l’ensemble de l’entreprise ITALCAR, en effet il

s’agit d’une journée de sensibilisation pour l’importance du diagnostic précoce de la

maladie et son rôle pour assurer un rétablissement complet. Et ce, avec la

participation d’un groupe d’expertes de l’office national de la famille et de population.

C’est une occasion importante pour sensibiliser les gens à l’importance du

comportement préventif pour réduire les risques de la maladie notamment l’activité

sportive régulière et l’hygiène alimentaire.