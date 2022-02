Octroi de 4 nouveaux permis de recherche de substances minérales à Tataouine et Zaghouan

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a accordé 4 nouveaux permis de recherche de substances minérales, dont trois dans le gouvernorat de Tataouine et un quatrième dans le gouvernorat de Zaghouan, en vertu d’arrêtés de la ministre de tutelle datés du 29 décembre 2021 et publiés dans le Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) du 28 janvier 2022.

Le premier permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe à « Kasbah Bou Nemcha » dans le gouvernorat de Tataouine, est accordé à la société « Rose du Sud ». Ce permis qui comporte un périmètre élémentaire de 400 hectares, est accordé pour une période initiale de 3 années et il est régi par le code minier.

La société « Rose du Sud » est tenue durant la période de validité du permis, de réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à 105 mille dinars.

Le deuxième permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe à « El Boudour » dans le gouvernorat de Tataouine, a été accordé à la société « Forachem » pour un périmètre élémentaire de 400 hectares. Il est aussi accordé pour une période initiale de 3 années et régi par le code minier. La société « Forachem » est tenue durant la période de validité du permis de réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à 123 mille dinars.

Quant au troisième permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe à « Kasbet Zammaz » dans le gouvernorat de Tataouine, il a été octroyé à la société « Concretica », pour un périmètre élémentaire de 400 hectares et une période initiale de trois années, au cours desquelles la société est tenue de réaliser un programme minimum des travaux de recherche dont le coût total est estimé à 105,5 mille dinars.

Le quatrième permis de recherche des substances minérales du 6ème groupe à « Oued Nabhana » dans le gouvernorat de Zaghouan, a été accordé à Rached Lahmar. Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares.

A l’instar des trois premiers permis, il est accordé pour une période initiale de 3 années, au cours desquelles Rached Lahmar est tenu de réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût total est estimé à 150 mille dinars.



Selon le Code minier tunisien, les substances minérales sont classées en 6 groupes. Le 4ème Groupe couvre les sels naturels solides ou dissous se présentant en gisements massifs ou en saumures naturelles tels que les chlorures (y compris le sel marin), les bromures, les iodures, les borates, les sulfates, les nitrates et les autres sels associés dans les mêmes gisements.

Le 6ème groupe comporte les roches à prédominance mono-minérale notamment à applications industrielles autres que celles utilisées en génie civil telles que le kaolin, les illites, les smectites, l’attapulgite, la calcite, la dolomite, la magnésite, la silice…