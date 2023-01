Un permis de recherche d’hydrocarbures  » Boughrara  » pour l’ETAP et Dover Invest. Ltd

Le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie a octroyé un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis » Boughrara » au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) et la société « Dover Investments Limited » avec un taux de 50% pour chacune d’entre elles.

Le permis qui couvre une superficie totale de 2956 kilomètres carrés (km2), est accordé pour une durée de quatre ans, selon le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

La société » Dover Investments Limited » est tenue, dans ce cadre, d’honorer toutes ses obligations contractuelles consistant en la réalisation des études géophysiques, le retraitement et l’interprétation de toutes les données sismiques préexistantes sur le permis et la réalisation des essais de production sur le puits » Boughrara-1 » ou le forage d’un puits d’exploration pour un coût total estimé à un minimum de cinq millions de dollars.

