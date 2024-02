Octroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures «Hezoua» et extension de la durée de validité des permis «Zarat» et «Nefzaoua».

Un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Hezoua » a été octroyé au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières, en tant que titulaire du permis et la société «Hunt Oil Company of Tunisia», en tant

qu’entrepreneur, en vertu de l’arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 20 février 2024, portant

institution de ce permis, publié au JORT paru mardi.

Le permis se situe dans le gouvernorat de Tozeur et couvre une superficie totale de 8536 km2. Il est accordé pour une durée de trois ans et demi, et ce, à partir du 24 décembre 2023 jusqu’au 23 juin 2027. « La société « Hunt Oil Company of Tunisia» est tenue, en tant qu’entrepreneur, d’honorer au cours de la durée de validité du permis, toutes ses obligations contractuelles consistant en le forage d’un puits d’exploration dont la profondeur minimale est de 3500 mètres pour un coût total minimum estimé à 6 500 000 Dollars américains ainsi que le forage d’un puits optionnel.

Toujours dans le Journal Officiel de la République Tunisienne d’aujourd’hui, un arrêté de la ministre de l’industrie, des mines

et de l’énergie du 20 février 2024 a été publié, portant extension de la durée de validité du quatrième renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Zarat».

« Est accordé une extension de deux années de la durée de validité du quatrième renouvellement de ce permis au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières, et ce, à partir du 12 août 2023 jusqu’au 11 août 2025 ».

» L’ETAP est tenue d’honorer, au cours de la durée de validité du permis, toutes ses obligations contractuelles relatives au forage d’un puits d’exploration et aux études géologiques et géophysiques pour un coût total minimum estimé à dix millions de Dollars américains ».

Enfin, un troisième arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 20 février 2024, porte extension de la validité de la période initiale du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Nefzaoua».

« Est accordée une extension de deux années de la validité de la période initiale de ce permis au profit de l’ETAP et la société « YNG Energy Limited », et ce, à partir du 22 décembre 2023 jusqu’au 21 décembre 2025 ».

La société « YNG Energy Limited » est tenue d’honorer, au cours de la durée de validité du permis, toutes ses obligations se rapportant au programme de travaux ce qui suit : L’acquisition, le traitement et l’interprétation de 258 km2 de sismique 3D,

l’acquisition de 70 km de sismique 2D, l’acquisition de 50 km de sismique 2D ou son équivalent en 3D, le forage de deux puits d’exploration.

Le coût total minimum du programme de travaux est estimé à 23 800 000 dollars américains.