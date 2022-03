ODC: « Le ‘touriste’ tunisien se sent relégué au second plan »

En marge du forum national sur le tourisme interne qui s’est tenu hier 9 mars 2022, le président de l’Organisation de défense de consommateur, Dhaya Ammar a déclaré à African Manager que le ‘touriste’ tunisien se sent relégué au second plan », ajourant que « dans les hôtels, le ‘touriste tunisien a l’impression d’être traité come un client indésirable « .

- Publicité-

Selon la même source, la majorité des requêtes reçues par l’ODC ont trait à la qualité du service, à l’accueil inhospitalier, mais aussi au rapport qualité prix.