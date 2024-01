Officiel : La CIJ rendra sa décision, vendredi, sur l’affaire de génocide à Gaza

La plus haute juridiction des Nations unies rendra vendredi une décision sur la demande d’ordonnances provisoires présentée par l’Afrique du Sud dans le cadre d’une affaire de génocide contre Israël, demandant notamment à ce dernier de mettre fin à son offensive à Gaza.

Il s’agit d’une étape préliminaire dans une affaire portée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), selon laquelle l’action militaire d’Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza équivaut à un génocide. Israël rejette fermement cette accusation et a demandé à la Cour de rejeter l’affaire.

La Cour a annoncé la date de la décision provisoire mercredi.

Israël boycotte souvent les tribunaux internationaux et les enquêtes de l’ONU, les jugeant injustes et partiaux.

Mais les dirigeants du pays ont envoyé une équipe de juristes de haut niveau à deux jours d’audience au début du mois, ce qui montre à quel point ils prennent l’affaire au sérieux et indique qu’ils craignent que toute décision de justice ordonnant l’arrêt des opérations porte un coup sévère à la réputation internationale du pays.

Si la Cour accède à tout ou partie des huit demandes de mesures conservatoires formulées par l’Afrique du Sud, il n’est pas certain qu’Israël s’y plie.

La décision de vendredi ne portera pas sur le bien-fondé des demandes de l’Afrique du Sud. Israël peut encore contester la compétence de la Cour et la recevabilité de l’affaire avant toute audience sur le fond de l’affaire.

Pour qu’il puisse ordonner des « mesures provisoires », le collège de 17 juges doit décider que le tribunal semble compétent pour connaître de l’affaire, qu’il existe un différend entre l’Afrique du Sud et Israël au sujet de la convention de 1948 sur le génocide et qu’il est urgent d’ordonner des mesures d’urgence pendant que l’affaire suit son cours.

Lors des audiences qui ont eu lieu au début du mois, les avocats sud-africains ont déclaré que les actes de l’armée israélienne et les déclarations de hauts responsables démontraient l’intention de commettre un génocide à l’encontre des Palestiniens de Gaza.

« L’ampleur des destructions à Gaza, le ciblage des maisons familiales et des civils, le fait que la guerre soit une guerre contre les enfants, tout cela montre clairement que l’intention génocidaire est comprise et a été mise en pratique. L’intention exprimée est la destruction de la vie palestinienne », a déclaré l’avocat Tembeka Ngcukaitobi.

Il a déclaré que la « caractéristique distinctive » de l’affaire était « la réitération et la répétition du discours génocidaire dans toutes les sphères de l’État d’Israël ».

