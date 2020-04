Officiel : La Steg s’approvisionne en gaz naturel

La Société Tunisienne d’Électricité et de Gaz (STEG) a annoncé dans un communiqué qu’elle a commencé depuis la fin du mois de mars, les opérations d’approvisionnements en gaz naturel du champ de Nawara au Sahara de Tataouine.

Ce champ va produire 2,7 millions de m3 de gaz, soit la moitié de la production nationale et 17% de la consommation nationale. Il va aussi produire 7 mille barils de condensat par jour. Le gouvernement tunisien table sur ce projet, pour réduire le déficit énergétique du pays de 30% et partant atténuer la dépendance énergétique du pays et l’importation du gaz de l’étranger.