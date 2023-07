Offre TWENSA BNA : Riche, diversifiée et avec un Pack TWENSA 100% gratuit

Résider à l’étranger tout en voulant garder des liens avec son pays d’origine ou y créer des projets, requiert de la préparation et de la prospectivepour dénicher la banque qui anticipe les attentes et répond aux exigences. La Banque Nationale Agricole (BNA) ne se contente pas de prévoir le futur, elle le crée et répond aux vœux de tous à travers l’offreTWENSA.

L’Offre TWENSA est une nouvelle gamme de produits conçue spécialement pour les Tunisiens Résidents à l’Etranger ;des produits et services innovants et des solutions de financement adaptées à tous leurs besoins sous des conditions très avantageuses et préférentielles.

C’est une panoplie de solutions bancaires qu’offre la BNA aux TRE à travers l’offre TWENSA ; Une gamme complète de produits et services qui relève des domaines et des métiers de la banque au quotidien, de la banque digitale, des crédits de financement immobilier et agricole, des offres de placement et des solutions de transferts d’argent.

L’offre TWENSAest facilement accessible à travers les 183 agences réparties sur tout le territoire tunisien pour ceux qui préfèrent le contact direct à l’occasion de leurs séjours en Tunisie ou en ligne et en toute sécurité sur le site www.bna.tnou la plateforme digitale mybnah24.bna.tn

Le Pack TWENSA, un Pack sur mesure

Le Pack TWENSA est le canal d’accès des TRE à cette panoplie de privilèges et d’avantages en conditions, en tarifs et en taux, accordée par la BNA dans le cadre de son offre TWENSA. Ce package est composé de comptes en dinars convertible et/ou en devises (Au choix du client) avec une rémunération attrayante, d’une offre digitale comportant desoutils de gestion à distance sécurisés, des moyens de paiementadaptés à tous les besoins et des solutions pratiques et agiles pour envoyer de l’argent aux proches et aux familles de transfert d’argent.

Le Pack TWENSA, 100% Gratuit

Les bénéficiaires n’auront pas à se soucier des frais de tenue de compte, de l’abonnement aux services BNA eBanking et BNA mBanking, de la cotisation de la cartebancaire nationale Visa Platinum, des frais des virements reçus sur les comptes en devises ou en dinars convertibles et des frais des virements émis vers les comptes.

La BNA a tout mis en œuvre pour que l’exécution des opérations bancaires en ligne se fasse en toute sécurité, qu’il s’agisse de la consultation et de la gestion de comptes en devises ou en dinars, des virements, des placements ou de l’édition des documents bancaires.

Grâce au Pack TWENSA, tout résident à l’étranger a la possibilité de gérer en ligne toutes les opérations financières courantes qu’il s’agisse de l’envoi de mandats ou de virements instantanés et autres.

Offre TWENSA pour le financement des projets immobiliers et agricoles

Souscrire au Pack TWENSAoffre la possibilité de financer les investissements immobiliers à des conditions avantageuses et à des taux privilégiés, soit par un crédit qui s’élève à 80% de l’investissement et ce, qu’il s’agisse de l’acquisition, de la construction, de l’aménagement d’un logement.

Pour le financement de l’acquisition d’un terrain agricole ou la concrétisation d’un projet agricole en Tunisie, la BNA offre aux TRE le « Financement Agricole TWENSA » à travers un crédit pour l’acquisition d’un terrain agricole ou un investissement agricole.

Des tarifs préférentiels sont applicables pour tout souscripteur au Pack TWENSAexerçant ou non une activité agricole et disposantd’un solde minimum de 20 000 dinars (équivalent en dinars pour les comptes en devises) sur son compte en devises ou en dinars convertibles.

Offre TWENSA de placement en devises ou en dinars convertibles

C’est une gamme riche et diversifiée conçue spécialement pour les TRE que la BNA a mis en place. Qu’il s’agisse de capitaux en devises ou en dinars convertibles, la BNA offre des formules sécurisantes et pertinentes couvrant tous les besoins des TRE qui peuvent fructifier leurs économies et dynamiser leurs capitaux en s’assurant de la rentabilité, de l’efficience et de la disponibilité des liquidités dans toute opération, qu’il s’agisse de la gestion du risque de change ou celle de leurs finances.

A travers le Bon de Caisse en dinars convertibles ou le Compte à Terme en dinars convertibles,la BNA offre aux TRE une solution idéale pour faire fructifier leurs capitaux et leurs fonds en devises en toute sécurité avec une gestion optimale du risque de change.

La BNA, responsable et engagée

La BNA, responsable, engagée et tournée vers l’avenir, a adopté depuis des années une approche centrée sur ses clients œuvrantpour une relation omnicanale efficace qui les place au centre de ses préoccupations. La fidélisation bancaire représente un enjeu décisif à l’ère de la multibancarisation et du numérique, la BNA ambitionne d’être une banque « pour la vie » qui ouvre le premier compte, accorde le premier crédit, prête pour le premier achat immobilier ou le premier investissement.

La BNA conseille, aide et accompagne ses clients à chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle en Tunisie ou ailleurs.

Pour plus de détails sur l’Offre TWENSA, Consultez le site de la BNA www.bna.tn ou téléchargez l’offre via ce lien : http://www.bna.tn/documents/brochure-OFFRE-TWENSA.pdf