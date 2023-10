OIT-BTS: Signature d’une convention de financement pour la création de 137137 sociétés sociales et solidaires

Une convention de financement destinée à la création de 137 sociétés sociales et solidaires moyennant une enveloppe de 2,6 millions de dinars, a été signée, mardi, entre l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).

La convention a été signée en marge d’une rencontre tenue à l’initiative de l’OIT, en coopération avec le ministère de l’Economie et de la Planification, et la Commission européenne, pour présenter le nouveau programme « Fonds d’innovation sociale », élaboré dans le cadre du projet « Jeun’Ess ».

Doté d’un budget de l’ordre de 4,4 millions d’euros (l’équivalent de 14,7 millions de dinars), mobilisé par l’Union européenne, le « Fonds d’innovation sociale » a pour objectif de promouvoir et développer l’économie sociale et solidaire afin de créer des opportunités d’emploi décent au profit des jeunes dans un nombre du gouvernorats du pays.

Des jeunes porteurs d’idées de projets, sélectionnés dans le cadre du programme « Jeun’Ess », dans les gouvernorats de Gabès, Kébili, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Jendouba et Kef, ont assisté à la rencontre de mardi.

