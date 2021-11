OIT: Les ingénieurs appellent à mettre en application l’accord du 16 février 2021 et à arrêter les retenues sur les salaires

Les ingénieurs membres de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) ont appelé, lundi, le président de la République et la Cheffe du gouvernement à mettre en application l’accord du 16 février 2021 et à arrêter les retenue sur leurs salaires. L’accord en question prévoit des augmentations salariales et la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics. Ces primes sont d’un montant compris entre 450 et 750 dinars. Réunis à Sousse, les 13 et 14 novembre 2021, à l’occasion du Conseil national de l’OIT, ils ont également, appelé à associer les compétences tunisiennes en ingénierie aux projets de production des énergies alternatives et de gestion de déchets et à la mise en service des stations solaires pour réduire le déficit énergétique et éviter l’importation des énergies en devises. Un appel a été également, lancé par les ingénieurs tunisiens pour les associer à l’établissement d’un schéma de développement basé sur l’économie du savoir pour mettre fin à l’économie de rente. Le doyen de l’OIT, Kamel Sahnoun a déclaré à TAP, que les participants au Conseil national ont examiné des questions relatives à la mise à jour du statut de l’OIT pour renforcer les rôles des structures régionales et sectorielles. Les participants à ce conclave d’ingénieurs ont aussi souligné la nécessité de mieux contrôler les écoles d’ingénierie pour garantir une meilleure qualité de formation et de diplômes, appelant à mieux organiser le secteur des services d’ingénierie selon les spécialités et à unifier la signature numérique de l’ingénieur. Autres recommandations des ingénieurs: l’obligation d’une autorisation préalable de l’OIT pour exercer dans le domaine des études d’ingénierie et l’adoption d’une grille de tarification pour les secteurs public et privé. Les ingénieurs avaient mené début 2021, une grève de plus d’un mois et demi pour exiger la généralisation des primes qui leur avaient été accordées dans le cadre de l’accord de 2017.

