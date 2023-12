OLA Energy Tunisie annonce son nouveau partenariat avec Beem Smart Taxi

OLA Energy Tunisie, opérateur panafricain du secteur des énergies, va désormais proposer aux chauffeurs de taxis adhérents à l’application Beem Smart Taxi de nombreux atouts à travers la carte O’Card d’OLA Energy.

Celle-ci permettra aux taxis membres du réseau de bénéficier, au sein d’une sélection de stations OLA Energy Tunisie, de plusieurs avantages allant du ravitaillement en carburant jusqu’aux achats dans les shops Marhaba de son réseau, en passant par l’acquisition de lubrifiants, ou encore des services de vidange (Lube Centre) et de lavage (Car Wash).

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre OLA Energy Tunisie et Beem Smart Taxi à l’occasion de l’événement Taxi d’Or.

« Cette action a pour but de permettre aux taximen de bénéficier de services de qualité avec des conditions avantageuses dans nos stations-services », a déclaré M. Ahmed Hamza, Directeur Commercial Réseau et Marketing de OLA Energy Tunisie, lors de la cérémonie Taxi d’Or avec M. Nidhal Battini, Directeur Général de Beem Smart Taxi en présence des premiers responsables et hauts cadres des deux entreprises.

Il est à rappeler que O’Card est la carte carburant qui offre les services les plus complets du marché. Il s’agit d’une solution de paiement sécurisée et efficace destinée à la fois aux particuliers, aux entreprises et à tous les professionnels de la route. Elle comporte des fonctionnalités innovantes avec une sécurité renforcée pour toutes les transactions effectuées. Elle a également pour avantage de permettre le suivi de toutes les opérations réalisées en temps réel via le portail web O’Card.

A propos d’OLA Energy Tunisie :

OLA Energy Tunisie compte actuellement le plus grand réseau privé de stations-services dans le pays avec 175 points répartis sur tout le territoire sous la supervision de son Directeur Général M. Abdulhak Mohamed Khablashi.

Engagée dans un projet de réaménagement global, la compagnie travaille sur de nouvelles créations de stations dans des emplacements entre autres proches des zones industrielles pour soutenir également le développement économique du pays. Cette stratégie a aussi pour objectif d’améliorer continuellement ses services, non seulement dans la fourniture de carburant et de lubrifiants, mais aussi dans les autres domaines et services offerts aux automobilistes notamment les aires de repos et les commodités afin de garantir un espace de détente pour la clientèle.

A propos de Beem Smart Taxi :

100% tunisienne, l’application mobile Beem Smart Taxi est un concept de développement technologique et économique de l’offre de transport par taxi. C’est aussi un service conçu pour répondre aux besoins spécifiques des usagers particuliers et professionnels à travers une large flotte de taxis partenaires dont elle assure l’encadrement et la qualité de service.