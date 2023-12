Pressée Olfa Hamdi annonce sa candidature à la présidentielle

La Présidente du « Parti de la 3e République », Olfa Hamdi, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue à l’automne 2024.

Dans une déclaration, dont copie est parvenue à la TAP, Olfa Hamdi a dit proposer au peuple tunisien « une vision politique alternative » dont l’objectif est de lui assurer « un avenir économique meilleur » et à répondre à « ses aspirations à l’unité, la prospérité et la sécurité ».

A cette occasion, Olfa Hamdi a, aussi, annoncé le lancement d’ »un dialogue large ouvert à tous les Tunisiens, ainsi qu’avec les Tunisiens à l’étranger ». Un « dialogue qui vise à construire une coalition large garantissant une transformation politique pacifique et réussie dans le cadre de la prochaine élection présidentielle ».

Et d’ajouter « en 2011, le peuple tunisien s’est révélé être un peuple libre qui, en se levant pour ses droits, a rejeté l’autocratie sous toutes ses formes », précisant que « c’est en accord avec cette liberté de choix que j’accepte la nomination du Conseil National du parti pour me présenter à la prochaine présidentielle ».

