Olivier Poivre D’Avor : 1900 personnes appellent au retour en France

L’ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre D’Arvor est revenu, ce jeudi 16 avril 2020, lors d’un live Facebook au sujet du rapatriement des Français non-résidents en Tunisie.

Il a, en effet, rappelé la mise en place d’un formulaire à remplir pour accéder aux vols de rapatriement. Selon lui, 90 vols ont déjà été effectués.

”Aujourd’hui, nous avons 1900 personnes qui disent être résidents en France et les autorités sont exigeantes sur ce point. Nous exigeons à avoir une preuve de cette domiciliation, donc d’un avis d’imposition notamment avec un justificatif de nationalité française car les français sont prioritaires sur ces vols ”, a-t-il dit. ”La priorité est à nos compatriotes”, a-t-il encore précisé.

En ce qui concerne les vols, le premier sera Tunis-Paris le 22 et 29 avril à 15 heures et c’est l’ambassade de France qui prend en charge l’embarquement des passagers. ”Nous sommes entrain de négocier des propositions avec Nouvelair et Jasmine Airways. Il s’agit des vols limités, un vol par semaine, à destination Marseille et Lyon et qui commenceront à partir du début du mois de mai”, a-t-il ajouté.

”Nous travaillons aussi à affréter un bateau et nous sommes en négociation avec Corsica Linea qui devrait pouvoir permettre d’avoir un bateau qui pourrait d’ici la fin du mois d’avril faire Tunis-Marseille, pour le rapatriement de nos compatriotes”, a-t-il affirmé.