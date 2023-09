Oman explore de nouvelles mesures pour booster ses investissements en Tunisie

Le ministre omanais de l’Économie, Saïd Mohammed Al Saqri, , a reçu , ce dimanche ministre de l’Économie et du Plan ,Samir Saied, et la délégation qui l’accompagne.

La réunion a exploré les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie et de l’investissement. Les deux parties ont réitéré leur volonté de prendre de nouvelles mesures pour ouvrir de nouvelles perspectives d’action commune au service de la coopération dans les domaines économique, commercial, d’investissement et autres.

La délégation tunisienne était composée d’hommes d’affaires des secteurs, commercial, industriel, touristique, énergétique, logistique et autres.

