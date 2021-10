OMC : La reprise du commerce mondial dépasse les attentes

Le commerce mondial de marchandises a repris de l’élan et dépassé son pic d’avant la pandémie malgré des problèmes d’approvisionnement, a indiqué lundi l’OMC, mais la vigueur du rebond dépend de l’accès aux vaccins anti-Covid.

Selon les nouvelles estimations de l’Organisation mondiale du commerce , le volume du commerce mondial des marchandises devrait croître de 10,8% en 2021 et de 4,7% e en 2022. En mars, l’OMC tablait respectivement sur une hausse de 8% et de 4%.

« On pouvait s’attendre à un rebond substantiel compte tenu de l’ampleur du marasme commercial qui a accompagné le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsque le volume du commerce mondial de marchandises s’est contracté de 5,3% », a déclaré la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo‑Iweala, en conférence de presse.

Cette croissance devrait, selon les économistes de l’OMC, se modérer à mesure que le commerce des marchandises retournera à la tendance de long terme qui était la sienne avant la pandémie.

« Des problèmes du côté de l’offre comme la pénurie de semi‑conducteurs et le retard accumulé dans les ports pourraient tendre les chaînes d’approvisionnement et peser sur les échanges dans certains secteurs, mais ne devraient pas avoir d’incidence majeure sur les agrégats mondiaux », ont-ils estimé par ailleurs. En résumé, indique l’OMC, les prévisions actuelles sont proches du scénario optimiste figurant dans les dernières prévisions commerciales, mais les risques du scénario pessimiste prédominent désormais, en raison notamment des tensions des chaînes d’approvisionnement mondiales et d’une possible résurgence du Covid. Des pics d’inflation sont également à envisager, selon les économistes de l’OMC.