OMS: détection du mutant « Omicron » dans 63 pays

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé que le mutant « Omicron » a été détecté dans 63 pays jusqu’à présent, car il est susceptible de se propager plus que son homologue Delta, de provoquer des symptômes moins graves et de rendre les vaccins moins efficaces, selon les responsables de l’OMS.



L’organisation a déclaré qu’Omicron se propage plus rapidement que le mutant delta, qui est actuellement responsable de la plupart des infections dans le monde, alors que cette vitesse de propagation n’était pas seulement surveillée en Afrique du Sud, mais aussi au Royaume-Uni, où le mutant delta prédomine.



L’OMS n’est pas encore en mesure, faute de données suffisantes, de savoir si le taux d’épidémie élevé dans la population hautement immunodéprimée est dû au fait qu’Omicron « échappe à l’immunité, profite de transmissibilité sous-jacente élevée, ou bien c’est une combinaison des deux ».



L’organisation a prédit « Omicron surpassera Delta dans les endroits où il y a une transmission communautaire ».

(Skynews)

- Publicité-