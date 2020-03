OMS: Le confinement n’est pas suffisant pour faire face au coronavirus

L’expert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Mike Ryan, a déclaré que le confinement général n’est pas suffisant pour vaincre cette guerre, ajoutant que ces mesures de santé publique sont indispensables pour empêcher des résurgences du virus.

‘’Ce sur ce quoi nous devons réellement nous concentrer, c’est identifier ceux qui sont malades, ceux qui ont le virus et les isoler, trouver leurs contacts et les isoler’’, a expliqué Mike Ryan lors d’une émission sur la BBC.

‘’Le danger actuellement avec ces confinements, (…) si nous ne mettons pas en place des mesures fortes de santé publique maintenant, quand ces mesures de restrictions sur les mouvements et de confinement seront levées, le danger est que la maladie reparte en flèche ‘’, a-t-il ajouté.