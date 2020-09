« OMV Tunisie » envisage une « démobilisation du personnel » aux champs pétroliers à Tataouine

La compagnie pétrolière autrichienne « OMV Tunisie », procèdera, dans les jours qui viennent, à la « démobilisation de son personnel », opérant dans les champs pétroliers à Tataouine (sud de la Tunisie), à cause de l’arrêt total de la production, qui a duré plus d’un mois de ses sites d’exploitation.

« Cette décision a été prise, en absence d’horizons, avec la poursuite du sit-in d’El Kamour qui a coûté cher », a précisé à TAP, Hamed Matri, conseiller du ministre de l’Industrie et de l’Energie.

La vanne de la station de pompage de pétrole d’ El Kamour est toujours fermée, depuis le 17 juillet 2020, de suite à des protestations de jeunes qui revendiquent leur droit légitime à l’emploi et au développement. Les sit-inneurs refusent toujours sa ré-ouverture, jusqu’à la mise en application de toutes les clauses de l’accord d’El Kamour, signé avec le gouvernement, depuis le 16 juin 2017.

Contacté par TAP, en réaction aux informations relatées par des médias tunisiens concernant un éventuel départ définitif de la compagnie autrichienne « OMV », le responsable a précisé que la décision de la démobilisation du personnel des champs pétroliers de Tataouine est « une décision provisoire et non définitive, sauf que la reprise de l’activité serait difficile, car l’arrêt de l’activité dans un chantier pétrolier pourrait nuire à la pérennité de sa production ».

« Nous avons essayé de donner plus d’espoirs mais à présent nous ne pouvons rien faire » a -t-il dit, indiquant que la compagnie envisage également une démobilisation de son personnel au champs « Nawara ». Ce champs est un projet d’infrastructure stratégique pour la Tunisie permettant la valorisation des ressources en gaz du Sud du pays. Pour OMV, ce projet conjoint avec l’ETAP (50/50% ETAP / OMV) est une partie importante de sa stratégie de croissance en Tunisie et dans son portefeuille d’activités à l’international.

Au moins, 2000 employés seront mis en chômage dans la région de Tataouine. Les salaires du personnel de la société sont déjà réduits à hauteur de 40% et une autre révision à la baisse est toujours possible.

« Le site Tunisie est stratégique pour la compagnie, étant donné que ce fut le lieu du projet de la première exploration et production internationale d’OMV en 1971 », indique la compagnie « OMV Tunisie », sur son site officiel.

« Depuis, la Tunisie est devenue une composante importante de la région centrale d’Afrique du Nord avec l’acquisition de l’activité internationale de Preussag en 2003, et a renforcé sa position avec l’acquisition de Pioneer et Medco en 2011 ».

Les activités d’OMV se concentrent actuellement sur le forage et le développement des infrastructures dans le sud du pays. La Tunisie représente une source essentielle du développement potentiel future en particulier dans le gaz naturel, indique-t-on de même source.