On avait oublié le GAFI !

Le Groupe d’action financière (GAFI) se réunira, demain jeudi, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir de la liste des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Le groupe examinera le taux d’application de la Tunisie de l’ensemble des réformes législatives et structurelles réalisées, après avoir été blacklisté parmi les pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme depuis le mois de février 2018, laquelle (liste) a été actualisée en février 2019.

Selon des responsables du gouvernement, les chances de la Tunisie de sortir de cette liste sont bonnes puisque presque tous les points du plan d’action du gouvernement ont été exécutés.

Au cas où la Tunisie sortirait de cette liste, elle sort automatiquement de la liste européenne.

Les mêmes sources ont révélé à la TAP que le GAFI pourrait visiter la Tunisie en septembre 2019 pour vérifier l’application du plan d’action et les mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dont en particulier la création d’un registre national des entreprises.