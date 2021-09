On y est. La pharmacie centrale annonce une pénurie de certains médicaments

Aujourd’hui, lundi 20 Septembre 2021, le directeur général de la pharmacie centrale, Bachir Yermani, a indiqué que le stock national de médicaments de la pharmacie centrale est faible pour certains types d’entre eux, mais qu’il couvre les besoins à court et moyen terme.

Dans une déclaration à TAP, Yermani a expliqué, que le stock disponible à la pharmacie centrale est satisfaisant pour un grand nombre de médicaments. Cependant, on enregistre une pénurie dans un d’autres types, car la quantité disponible couvre les besoins nationaux pour seulement une durée comprise entre un et trois mois.

Il a également souligné que la pénurie de certains médicaments est un phénomène mondial qui a touché la plupart des pays développés, qui à leur tour connaissent des bouleversements à ce niveau résultant de plusieurs facteurs qui ont aggravé la crise de COVID19.

Pour les causes, notre interlocuteur a cité les difficultés d’importation de certaines matières premières pour l’industrie pharmaceutique ce qui cause une perturbation sur ce marché au niveau mondial.

Selon la même source, cette pénurie serait également liée au phénomène croissant de contrebande d’un certain nombre de médicaments délicats vers certains pays voisins, tel que l’insuline, grâce à son prix abordable en Tunisie par rapport à ces pays, soulignant que cela est devenu un grave problème et que les efforts doivent être combinés pour le régler.

De plus, Yermani a dénoncé l’insistance de certains médecins à prescrire des médicaments ne figurant pas dans le code du médicament disponible en pharmacie centrale ou encore ceux qui ont été retirés et arrêtés, d’une part, et le refus de certains patients d’un certain nombre de médicaments génériques, alors qu’ils sont de la même efficacité que les autres médicaments princeps.

« La pharmacie centrale, dont le rôle principal est d’importer des médicaments et de les fournir aux hôpitaux publics, travaille dur pour fournir toutes sortes de médicaments et a réussi à fournir un bon stock de médicaments contre les maladies chroniques, qui s’améliore de jour en jour » .affirme notre interlocuteur.