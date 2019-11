ONAGRI: appel à idées pour la promotion des technologies innovantes

L’Observatoire National de l’Agriculture a fait savoir vendredi, qu’un appel à idées a été élaboré dans “un but de promotion des technologies innovantes et inclusives qui appuient la gestion efficiente des ressources en eau souterraines et l’amélioration des revenus des agriculteurs et la productivité de l’eau”.

Cet appel à idées s’inscrit dans le cadre du Projet ” Gestion de la Demande et Amélioration de la Productivité (GDAP) ” du programme de coopération ” Compact “, en partenariat avec l’agence gouvernementale américaine Millennium Challenge Corporation (MCC).

Ce projet, proposé par le Gouvernement Tunisien pour faire face à la contrainte de la rareté de l’eau est structuré en trois composantes:

-Primo, les réformes politiques et institutionnelles en matière de gestion des ressources en eau souterraines

-Secundo, les petites et moyennes hydrauliques à travers la réhabilitation/modernisation des périmètres publics irrigués dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan, Kébili et Tozeur.

-Tertio, la promotion des technologies innovantes et inclusives dans le secteur de l’eau, à travers un fond qui sera dédié aux initiatives ayant pour objectif la Promotion des technologies innovantes et inclusives.

Cet appel à idées entre dans le cadre de cette troisième composante et vise la collecte d’idées ou de concepts innovants qui appuient la gestion efficiente des ressources en eau souterraines et l’amélioration des revenus des agriculteurs et la productivité de l’eau. Il s’adresse à tous les acteurs nationaux et internationaux intéressés.

Les idées et/ou concepts proposés serviront au développement d’un mécanisme de financement qui aboutira ultérieurement à une phase d’appel à projets. Ces derniers pourront être financés et réalisés dans le cadre du ” Compact ” Tunisie.

Cet appel à idées est ouvert jusqu’au 6 décembre 2019. Pour plus d’information, l’adresse électronique a été mise à la disposition des candidats, jusqu’au 29 Novembre 2019.