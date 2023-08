Baisse des réserves globales des barrages à 686,7 millions de mètres cubes

Jusqu’au 10 août courant, les réserves globales des barrages en Tunisie ont régressé à 686,7 millions de mètres cubes, contre 1099,4 millions de mètres cubes, durant la même période de l’année dernière.

Selon les données fournies, mardi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), ces réserves sont réparties entre 92,3% au nord, 7,3% au centre et 0,4% au Cap Bon.

Le stock global des barrages, s’élève à 734,1 millions de mètres cubes, contre 864,4 millions de mètres cubes au cours de la même période de l’année dernière, alors que la moyenne des trois dernières années est estimée à 916,2 millions de mètres cubes, enregistrant ainsi une baisse de 19,9%.

La même source a révélé que le stock global des barrages est réparti entre 91,6% au nord, 7,8% au centre et 0,6% au Cap Bon.

Le taux de remplissage des barrages a atteint 36,6%. Les deux barrages de Sidi Salem et de Sidi El Barrak ont enregistré respectivement un taux de remplissage de 36,5% et 37,3%.

Les quantités de pluies enregistrés dans le pays jusqu’au 10 août courant se sont accrues à 156,8 mm, les plus importantes quantités sont accaparées par les régions du Nord.

Ces quantités se révèlent faibles par rapport à la moyenne de la période, en ce sens que le déficit pluviométrique oscille entre 22% pour la région du nord ouest et 46% pour la région du sud ouest.

- Publicité-