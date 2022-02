Onagri: La campagne céréalière se déroule dans de bonnes conditions

La campagne céréalière 2021-2022 se déroule jusqu’à présent, dans de bonnes conditions dans la plupart des zones de production, a fait savoir l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), dans son bulletin mensuel de février.S’appuyant sur une analyse des indicateurs de télédétection effectuée grâce à l’imagerie satellitaire offerte par la FAO (GEWS), l’Onagri révèle que depuis novembre 2021 et jusqu’à janvier 2022, l’indice de stress hydrique a été inférieur à 10% pour la quasi-totalité des zones de production des céréales.« Cela veut dire qu’il s’agit d’une saison arrosée avec des précipitations bien réparties surtout en décembre et janvier ». Selon les observations offertes par GEWS, en novembre 2021, l’indicateur de santé de la végétation (VHI) a été entre 25% et 55% pour la majorité des zones de production des céréales et peu au-delà de 55%, autrement dit, l’état de la végétation était entre « mauvais » et « moyen ». Il en était de même, pour les conditions climatiques.Cependant en décembre, cet indicateur a varié de 25% à 75% donc l’état des cultures, en général, était « bon ». En janvier 2022, dans certaines zones, surtout à l’ouest, le VHI était entre 25% et 35%. Ainsi, l’état de la végétation dans ces zones était légèrement mauvais, sauf que vers la deuxième décade de janvier, la situation s’est améliorée et la majorité des zones ont présenté un indice supérieur à 55% indiquant que l’état de la végétation, en général, a été moyen à bon.

La récolte céréalière de la saison agricole 2020-2021 en Tunisie devrait atteindre 16,4 millions de quintaux. La Tunisie a enregistré un déficit de la balance commerciale 1,952 milliard de dinars, en décembre 2021, dû, en grande partie à une hausse de 25,9% des importations des céréales. En 2020, les besoins d’importations céréalières en Tunisie ont atteint environ 3,8 millions de tonnes, soit environ 20% de plus que les importations de la campagne précédente et 5% de plus que la moyenne du précédent quinquennat, selon le Système mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR) sur la sécurité alimentaire et l’agriculture de la FAO.