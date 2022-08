One-Tech : Hausse de la dette de court terme

L’endettement global du groupe OTH de Moncef Sallami, est en augmentation par rapport à son niveau de fin d’année 2021, passant de 154,4 MTND à 171,1 MTND, avec une composante courte plus importante permettant de parfaire le financement de l’augmentation des besoins en fonds de roulement des différentes filiales du groupe.

Le chiffre d’affaires du pôle câble au premier semestre 2022 s’est élevé à 261,2 Millions de dinars, en augmentation de 27,5% par rapport au premier semestre 2021, cette variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 37,5 %. Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au premier semestre 2022 à 237,8 Millions de dinars, en augmentation de 8,5% par rapport au premier semestre de l’année dernière, et ce malgré la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés logistiques qui touchent encore ce secteur d’activité.

Le communiqué explique que « les problèmes de la pénurie de la matière première et les perturbations de la logistique persistent encore, cependant en atténuation sensible par rapport au début de l’année, et les augmentations du cout de la matière première sur le premier semestre sont en train d’être impactées progressivement au niveau des prix de ventes. L’ensemble de ces perturbations ont eu un certain impact sur les marges et sur la variation du besoin en fonds de roulement. Ceci-dit on assiste actuellement à une stabilisation des cours de la matière premières voir à une baisse par rapport à leur niveau de début d’année ».