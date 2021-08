One Tech Holding table sur un RBE de 90,5 MDT

Le conseil d’administration de ONE TECH HOLDING réuni en date du 26 août 2021, a arrêté les états financiers consolidés au 30 juin 2021 qui ont enregistré une très forte progression des performances du groupe. En effet, le conseil note avec satisfaction la forte reprise des activités du groupe, et la réalisation d’un résultat opérationnel sur le premier semestre de 30,4 MDT, quasi équivalent à celui de toute l’année 2020. Cela s’est produit bien que la situation économique internationale en général et les marchés automobiles en Europe en particulier n’ont pas encore repris leur niveau avant-Covid, malgré une reprise certaine. Le résultat net de l’ensemble consolidé au 30 Juin 2021 a atteint 22,4 MDT, en nette progression par rapport à celui de la même période en 2020 qui était de 3,7 MDT, et représentant 75% du résultat annuel de l’année 2019. La croissance des ventes a été très importante sur le premier semestre de 2021 progressant de 42% malgré un impact négatif de la pandémie. En outre, les ventes à l’exportation se consolident au niveau de 85% du total des revenus, consacrant ainsi la stratégie export du groupe.

- Publicité-

La contribution du pôle mécatronique spécialisé dans l’industrie automobile reste prépondérante dans les résultats opérationnels, avec une part de 59% et le pôle câble contribuant à 35% de la performance globale. L’activité mécatronique, se développe et se positionne désormais sur le marché des véhicules électriques qui est actuellement en forte progression, ainsi que sur de nouveaux marchés comme pour le marché américain et d’autres secteurs d’application tels que l’industriel et le médical. Le marché marocain quant a lui a été également impacté par le COVID et ne commencera à reprendre qu’à partir du second semestre 2021. Cependant, la pandémie continue à impacter les approvisionnements et la supply-chain, avec l’arrêt des chaines de production à l’étranger, la discontinuité de l’activité (confinement-reconfinement des fournisseurs), l’absence d’investissements en 2020. Cet état de fait a impacté la disponibilité et les prix des matières premières ainsi que les couts de transport, repartis à la hausse, engendrant ainsi une augmentation des stocks pour éviter les ruptures.

Au vu des perspectives, les attentes du groupe portent sur un résultat brut d’exploitation d’atterrissage, au 31 décembre 2021, qui sera conforme aux prévisions du budget, à savoir 90,5 MDT, et largement supérieur à ces niveaux des deux années précédentes. Par ailleurs, le groupe One Tech reste investit dans le monde du high-tech avec des prises de participation au niveau du capital de start-up tunisiennes et de sociétés qui sont versées dans la technologie.