ONU : Le monde menacé d’une crise alimentaire

L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a tiré la sonnette d’alarme sur la situation inquiétante que vit le monde. En effet, la planète pourrait être confronté à une pénurie alimentaire si des mesures ne sont pas prises rapidement en faveur des plus vulnérables et pour préserver les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon la FAO, la pandémie de coronavirus menace les liens économiques en place, notamment le transfert de la main-d’œuvre là où elle est nécessaire, vers les fermes et d’autres exploitations agricoles.

L’organisation a appelé les gouvernements à réagir à présent et prendre des mesures pour prévenir l’aggravation de la crise et faciliter la logistique pour les acteurs du marché et l’accès aux semences et aux aliments pour le bétail.