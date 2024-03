La grande manifestation de Ooredoo revient pour sa troisième édition

Dans une démarche témoignant de son engagement constant en faveur du soutien au sport et à la culture en Tunisie, Ooredoo annonce le retour de la grande manifestation Ooredoo Night Run By Xiaomi pour la troisième année consécutive, après les succès fulgurants des deux premières éditions sur l’Avenue Habib Bourguiba.

Cet événement va bien au-delà d’une simple course, dépassant les frontières du sport pour devenir un rassemblement festif réunissant des personnes de tout âge et différentes cultures. La troisième édition de Ooredoo Night Run By Xiaomi promet encore plus d’innovation et d’originalité dans une expérience excitante et distinctive, incluant de nombreuses activités pour tous les participants.

La participation attendue à cette course devrait être massive, avec de nombreuses activités de divertissement prévues dans le village de la course, créant ainsi une soirée inoubliable mêlant sport, divertissement et défi.

Un événement rassembleur par excellence

L’importance de cet événement réside dans sa capacité à réunir l’ensemble de la société tunisienne, jouissant d’une large attraction et notoriété auprès des jeunes et de toutes les composantes de la société. Il représente un rendez-vous culturel, social et sportif unique pendant une soirée ramadanesque spéciale. L’Ooredoo Night Run By Xiaomi est une occasion d’exprimer l’enthousiasme, l’énergie positive et la passion pour la vie et le sport, incarnant des valeurs et des principes profondément ancrés dans le peuple tunisien et chez Ooredoo également.

L’athlète olympique HabibaGhribi, ambassadrice de l’édition

Cette troisième édition de cet événement extraordinaire est accompagnée d’une surprise spéciale, avec l’annonce de la participation de la championne olympique tunisienne HabibaGhribi et de sa fille en tant qu’ambassadrices de Ooredoo Night Run, reflétant ainsi l’esprit sportif et solidaire qui caractérise cet événement exceptionnel.

De plus, la présence de partenaires engagés tels que Xiaomi et la Fédération Tunisienne d’Athlétisme renforce l’importance de cet événement et contribue à son succès continu.

Ooredoo est toujours aux côtés des causes justes et humanitaires

Ooredoo annonce également, à cette occasion, que tous les bénéfices et les dons collectés lors de cet événement seront reversés à l’association Diar El Amal Tunis, qui s’occupe des enfants abandonnés à la naissance. Ooredoo est fière de soutenir cette noble association qui s’efforce de fournir un environnement sûr et bienveillant aux enfants ayant besoin d’amour et de soins particuliers.

La contribution d’Ooredoo à cette initiative caritative reflète son fort engagement à soutenir la société tunisienne et à être aux côtés des personnes ayant besoin de ce soutien. Convaincue de l’importance de construire une société qui prend soin de ses enfants et leur offre la possibilité d’une vie meilleure et plus lumineuse, chaque petit effort peut faire une grande différence dans la vie de ces enfants.

Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a exprimé sa fierté et sa satisfaction de voir le rêve de le Ooredoo Night Run by Xiaomi devenir une réalité tangible, cette manifestation sportive étant devenue un moteur social mettant en lumière l’intérêt profond des Tunisiens pour le sport, la santé et la culture. Il a déclaré : « Notre responsabilité nationale et nos aspirations augmentent, dans la troisième année de cet événement, où nous nous efforçons de fournir une expérience unique et distinctive à la société tunisienne. Nous croyons que cet événement reflète nos valeurs fondamentales et renforce notre vision de promouvoir la santé et la culture à travers le sport. Nous attendons avec impatience et enthousiasme de partager cette expérience festive avec le public, et espérons que leur expérience sera inspirante et enrichissante. »

De son côté, Sylvester Huang, directeur commercial de Xiaomi Tunisie, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer une fois de plus à la course Ooredoo Night Run, témoignant ainsi de notre engagement à promouvoir un mode de vie sain et actif au sein de la société tunisienne. En tant qu’entreprise dédiée à l’innovation, nous croyons en la force de telles manifestations pour rassembler des personnes de tout âge afin d’inspirer un changement positif. Nous sommes impatients de vous rencontrer tous sur l’avenue Habib Bourguiba le 30 mars. »

Pour participer et obtenir plus de détails, veuillez visiter le site officiel www.ooredoorun.tn