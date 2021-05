Ooredoo soutient l’éducation dans les zones rurales Accompagnement d’un secteur stratégique pour la Tunisie

Ooredoo réitère son engagement envers l’éducation en Tunisie et annonce la prise en charge d’un projet visant la mise à disposition de repas sains et équilibrés dans une école primaire de Aïn Draham. L’opérateur a voulu rendre hommage aux enfants des zones intérieures en développant une campagne RSE visant les écoliers, et ce à l’occasion du mois de ramadan.

